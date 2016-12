Basket Nba: rullo Thunder, riscatto Warriors

Quattro gare nella notte Nba . I Golden State Warriors ritrovano Stephen Curry e anche la vittoria: dopo il ko di Indianapolis i "Dubs" passano a Washington contro gli Wizards. Volano gli Oklahoma City Thunder che stendono i Pacers e centrano (7mo successo in fila): senza Durant la stella è Westbrook, tripla doppia per lui. Dallas batte Toronto mentre Cleveland supera Detroit e LeBron James sorpassa Pippen nella classifica degli assist man di sempre.

Stephen Curry è fondamentale per i suoi Golden State Warriors, è evidente.

Dopo la gara saltata a Indianapolis - persa dai suoi -, il più serio candidato a MVP torna sul parquet a Washington e trascina i suoi al successo 114-107 contro gli Wizards con 32 punti (5 su 9 da tre) e 8 assist. Ai padroni di casa non bastano i 25 punti di Pierce e le doppie doppie di Wall e Gortat. La squadra più calda della Lega sono gli Oklahoma City Thunder che superano 105-92 gli Indiana Pacers e centrano la settima vittoria di fila (9-1 a febbraio).

Senza Kevin Durant, infortunato, ci pensa Russell Westbrook a guidare i suoi con la tripla doppia da 20 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Bene anche Ibaka, 23 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate. Successo esterno per i Cleveland Cavaliers che passano 102-93 a Detroit contro i Pistons di un ottimo Reggie Jackson (22, 8 rimbalzi e 9 assist per l'ex OKC). Brilla Kevin Love, 24 punti con 8 triple, mentre LeBron James con gli 11 assist smazzati supera Scottie Pippen nella classifica assoluta Nba e diventa l'ala con più passaggi vincenti nella storia.

A Dallas i Mavericks battono 99-92 i Toronto Raptors: ci pensano Ellis, 20 punti, e Nowitzki, 18, a spegnere i canadesi.