Basket: Varese, Pozzecco lascia e arriva Caja

Terremoto nella Varese del basket. Dopo quattro sconfitte consecutive (l'ultima in casa contro Venezia) e sette ko nelle ultime otto giornate, Gianmarco Pozzecco ha rassegnato le proprie dimissioni da coach dell'Openjobmetis. L'ex play della Nazionale non si è presentato all'allenamento del pomeriggio mettendo fine alla sua avventura sulla panchina biancorossa. Al suo posto chiamato Attilio Caja fino al termine della stagione.

Le dimissioni di Pozzecco arrivano una settimana dopo l'addio da parte del general manager Francesco Vescovi, altra bandiera del basket varesino. Nel frattempo era arrivata anche una clamorosa sconfitta in amichevole contro Monferrato. Poz lascia la squadra al terz'ultimo posto in classifica, con 6 vittorie e 13 sconfitte. "La Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica che in data odierna coach Gianmarco Pozzecco ha lasciato l’incarico di capo allenatore della prima squadra - si legge sul sito di Varese - Gianmarco Pozzecco resterà al fianco della Società mettendo a disposizione di quest’ultima le Sue competenze, la Sua professionalità, le Sue idee e la sua carica di affetto. L’incarico di allenatore della prima squadra viene affidato ad Attilio Caja fino al termine dell’attuale stagione sportiva".



Mercoledì mattina alle 10, nella sala Giancarlo Gualco del PalaWhirlpool, Pozzecco terrà una conferenza stampa nella quale spiegherà i motivi della sua decisione.