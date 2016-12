Nba: scivolone Golden State, Gallinari ko

Non basta il solo Klay Thompson per spingere Golden State al successo sul parquet di Indiana. Nella notte Nba i leader ad ovest, orfani di Stephen Curry, cadono 104-98, nonostante i 39 punti dell'altro Splash Brother. Non bastano neppure i 16 centri di Danilo Gallinari per regalare la vittoria a Denver, battuta 119-94 in casa di Okc. Rimandato invece l'esordio di Gigi Datome con la maglia dei Celtics, sconfitti 118-111 al supplementare dai Lakers.