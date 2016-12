Nba: anomalia polmonare per Bosh, stagione finita?

Una brutta notizia sconvolge i fan dei Miami Heat e tutti gli appassionati di basket. Chris Bosh deve fare i conti con una terribile diagnosi medica: l'ex Toronto si è recato in ospedale per febbre alta e gli esami hanno evidenziato la presenza di coaguli di sangue nei polmoni. Un'anomalia polmonare che rischia di portare a embolia o addirittura a infarto polmonare: richiesto assoluto riposo, per lui c’è il rischio che la stagione sia già finita.