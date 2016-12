Nba: si è spento Jerome Kersey

L'Nba piange la scomparsa di Jerome Kersey che si è spento all'età di 52 anni al Legacy Meridian Park Medical Center di Tualatin, in Oregon, stato dove viveva con la moglie e i figli, per cause non ancora rese note. Kersey, ala piccola di 2 metri per 98 chilogrammi, ha giocato dal 1984 al 2001 e ha vinto il titolo di campione Nba con la maglia dei San Antonio Spurs nel 1999, il primo della dinastia neroargento.