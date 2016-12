Basket, Serie A: Avellino ko, Milano allunga

L'inizio di gara al Forum vede partire forte Avellino contro un'Olimpia un po' fiacca: gli irpini si portano sul 10-2 e poi arrivano al +10 sul 17-7, ma lì Milano si mette a giocare e ricuce lo strappo. A inizio secondo quarto la squadra allenata per l'occasione da Cancellieri produce un break di 18-2 (dal 21-25 al 39-27) con le giocate degli ispirati Brooks e Samuels e all'intervallo il tabellone dice 48-40 per Milano. Nonostante la buona vena di Banks e Gaines, Avellino fatica a tornare in gara, anche perchè dall'altra parte Samuels è immarcabile nell'area verniciata e sul perimetro Brooks, Gentile e Kleiza segnano con continuità. A inizio ultimo quarto la squadra di Vitucci si porta a -9 (69-60) ma ogni focolaio di rimonta viene subito spento dall'Olimpia che, spinta dal solito Marshon Brooks, dilaga fino al 93-76 finale. 24 i punti finali di Brooks mentre Samuels ne aggiunge 20; per Avellino non bastano i 25 punti di Banks e i 18 di Gaines. Olimpia e Sidigas si rivedranno nei quarti di finale di Coppa Italia, in programma a Desio con le Final Eight da venerdì a domenica.