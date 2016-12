Nba, All Star Game: trionfa l'ovest, Westbrook ne fa 41

E' Russell Westbrook la stella delle stelle. Il playmaker degli Oklahoma City Thunder guida l' Ovest alla vittoria nell' All Star Game di New York e si aggiudica la palma di Mvp. Finisce 163-158 in un Garden tutto esaurito, con vip di sport e spettacolo a bordo campo: Westbrook realizza 41 punti, solo uno in meno rispetto ai 42 di Wilt Chamberlain nel 1962, record del match delle stelle. All' Est non bastano i 30 punti di LeBron James.

L'edizione 2015 va in archivio come quella in cui sono stati realizzati più punti (321, superati i 318 del 2014) e il maggior numero di triple: 48 contro le 30 di un anno fa. Stephen Curry, fresco vincitore della gara da tre punti, si limita a infilarne 3 su 10. Meglio di lui fanno Harden e Korver (7 a testa), Westbrook (5), James e Aldridge (4). Carmelo Anthony, idolo di casa, mette a referto 14 punti in quella che potrebbe essere la sua ultima gara per un po' di tempo: Melo, tormentato da un problema al ginocchio, nelle prossime ore deciderà se andare sotto i ferri, mettendo fine anzi tempo alla sua stagione.



A contendersi la palla a due a inizio gara sono stati Pau e Marc Gasol, i primi fratelli a giocare nei quintetti iniziali di un All Star Game. Menzione speciale per Tim Duncan, alla sua 15esima partita delle stelle: solo Kareem Abdul-Jabbar, con 18, ne ha giocate di più. Ma l'All Star Game, si sa, non è solo basket. Ad aprire lo show è stata Christina Aguilera, mentre Queen Latifah ha cantato l'inno nazionale. Parata di vip a bordo campo: da Jay Z a Floyd Mayweather, fino all'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, salutato con un'ovazione dal pubblico del Garden.