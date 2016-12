Basket, Nba: Chicago mette la quarta, Cleveland al tappeto

Chicago mette la quarta. I Bulls, nell'unica partita in programma nella notte Nba prima del weekend dedicato all'All Star Game, superano Cleveland con un netto 113-98, conquistano così la quarta vittoria consecutiva e sfatano il tabù Cavs, contro i quali in questa stagione avevano perso tutti e tre gli scontri. Al United Center è il solito Rose a far la differenza con i suoi 30 punti, mentre agli ospiti non bastano i 31 di LeBron James.