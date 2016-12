Basket, Indiana: maxi rissa durante un match liceale

Un fallo decisamente aggressivo, ai danni di un giocatore in penetrazione, ha scatenato una maxi rissa negli Stai Uniti, durante il match tra due squadre liceali nel nord-ovest dell'Indiana. Tutto è avvenuto nei primi minuti della sfida tra Griffith e Hammond, quando un fallo antisportivo ha dato inizio a una zuffa generale, che ha coinvolto anche alcuni spettatori scesi in campo per partecipare alla battaglia. La polizia sta esaminando il video degli incidenti per cercare di identificare tutte le persone coinvolte.