Nba: super Gallinari non basta ai Nuggets, Warriors show

Nella notte Nba uno scintillante Danilo Gallinari non basta ai Nuggets che perdono 105-98 a Philadelphia. L'azzurro mette a segno 22 punti (suo massimo stagionale) in 26 minuti mentre tra le fila dei 76ers grande prova di Hollis Thompson che chiude a quota 23 (record in carriera). Arriva così la decima sconfitta in undici gare per Denver che vede allontanarsi sempre di più i playoff. I Warriors strapazzano 121-96 i Kings con 23 punti di Curry.