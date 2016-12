Basket Nba: successi per Knicks e Heat

Nel giorno in cui gli Stati Uniti attendono il Super Bowl Nfl a Phoenix, si giocano due gare in Nba. Al Madison Square Garden i New York Knicks battono 92-80 i Los Angeles Lakers, privi di Nick Young, oltre che di Kobe Bryant che ha chiuso la stagione. I padroni di casa allungano nel terzo periodo quando Carmelo Anthony, l'unica vera stella sul parquet, segna 18 dei suoi 31 punti finali: per la franchigia di New York è la decima vittoria in regular season in 48 gare.