Nba: super Irving trascina i Cavs, bene Gallinari

Continua la striscia positiva dei Cavs che, alla Quicken Loans Arena contro Portland, vincono l'ottava gara di seguito grazie ad uno straordinario Irving che segna 55 punti con un 11 su 19 da tre e un 10 su 10 dalla lunetta. Ai Trail Blazers non bastano i 38 punti con 11 rimbalzi del solito LaMarcus Aldridge.



I Nuggets espugnano lo Smoothie King Center di New Orleans grazie ai 20 punti di Arron Afllalo e agli 11 di Gallinari. Spavento in casa Pelicans per Anthony Davis (24 punti) che nel corso del terzo quarto si è infortunato in seguito ad un contrasto con Kenneth Faried. Il giocatore, però, è rientrato in campo nell'ultimo parziale.



A Est sembrano inarrestabili gli Hawks che si sbarazzano anche dei Nets con 28 punti e 15 rimbalzi di Paul Millsap e i 17 di Kyle Korver. Al Toyota Center, i Rockets, orfani di Dwight Howard, sconfiggono 99-94 i Mavericks (al quarto ko consecutivo) con 6 giocatori in doppia cifra. A Dallas non bastano i 33 di Monta Ellis. Con Marco Belinelli ancora out, gli Spurs campioni in carica Nba battono 95-86 gli Hornets con 17 punti di Tony Parker e regalano così un sorriso a coach Popovich nel giorno del suo compleanno.