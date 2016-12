Nba: Rose ferma la corsa degli Warriors

Sei gare nella notte Nba . Spicca la vittoria dei Chicago Bulls che passano 113-111 in overtime sul campo dei Golden State Warriors grazie al canestro vincente di Derrick Rose : Curry e soci non perdevano in casa da 19 partite. Settimo successo in fila per i Cleveland Cavs che piegano i Detroit Pistons mentre i Miami Heat perdono in casa coi Bucks. Vincono anche Raptors e Grizzlies, i Lakers crollano a LA con gli Wizards.

Partitona alla Oracle Arena dove i Chicago Bulls passano in overtime 113-111 e infliggono la seconda sconfitta interna della stagione ai Golden State Warriors, reduci da 19 vittorie in fila sul proprio campo. Gara tirata nel finale: Hinrich segna da tre per il 107-105 Bulls ma a fil di sirena è Draymond Green con un tap in dopo l'errore di Iguodala a pareggiare e a forzare la gara nel supplementare. Qui è decisivo per Chicago il canestro da fuori di Derrick Rose, 11 palle perse ma 30 punti, per il 113-111. Nell'ultimo possesso Klay Thompson, 30 punti, ha la chance per pareggiare ma il suo tiro appoggiato al tabellone viene sputato dal ferro.

Bollenti i Cleveland Cavaliers che passano 103-95 sul campo dei Detroit Pistons e infilano il settimo successo consecutivo. Protagonisti LeBron James, 32 punti e 7 assist, e Kyrie Irving, favoloso con 38 punti e 6 su 10 da tre; ai Pistons non bastano i 19 di Augustin. Ottava vittoria nelle ultime nove per i Memphis Grizzlies che superano a domicilio 109-90 i Dallas Mavericks: la squadra di Joerger conduce dall'inizio alla fine e ha 22 punti con 10 rimbalzi da Zach Randolph mentre per Dallas i migliori sono Ellis e Parsons con 19.

Senza Bryant e Young ci prova Wayne Ellington a salvare i Los Angeles Lakers segnando 28 punti ma non bastano per evitare la nona sconfitta in fila: vincono gli Washington Wizards 98-92 con 21 punti e 13 assist di John Wall. Vittorie esterne anche per i Raptors, 104-91 in casa degli Indiana Pacers, e per i Bucks, 109-102 a Miami contro gli Heat.