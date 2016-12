Nba: i Clippers fanno festa contro i Nuggets di Gallinari

Nella notte Nba rinviate per tempesta di neve (abbattuta sull’est degli Stati Uniti) le sfide New York Knicks-Sacramento e Brooklyn-Portland. I Nuggets di Danilo Gallinari cadono 102-98 allo Staples Center di Los Angeles per mano dei Clippers. L'azzurro mette a segno 8 punti, 2 rimbalzi e un assist in 18 minuti. La franchigia californiana viene trascinata da Jamal Crawford autore di 23 punti. Risorge Oklahoma che sconfigge 92-84 Minnesota.