Nba, Bryant si opera: stagione finita

Niente All Star Game Nba di New York, dove era stato votato per il quintetto dell'Ovest, e soprattutto stagione finita per Kobe Bryant che ha deciso di sottoporsi all'intervento chirugico per riparare la lesione ai rotatori della cuffia della spalla destra infortunata nel match di New Orleans contro i Pelicans lo scorso mercoledì notte. Lo confermano i Los Angeles Lakers con una nota ufficiale in cui sottolineano che il Black Mamba verrà operato mercoledì dopo la visita presso la Kerlan Jobe Orthopaedic Clinic dal Dottor Neal El Attrache.