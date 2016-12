Nba: bene Portland, cadono i Pistons

Nessuna grossa sorpresa nelle cinque partite disputate. Fattore campo decisivo in tutti i match.

Prova di carattere per i Trail Blazers, davanti al pubblico di casa del Moda Center per Portland arriva una bella vittoria contro una rivale temibile come Washington. Il 103-96 finale è merito principalmente di LaMarcus Aldridge. Decisiva la sua scelta di rimandare l'operazione al pollice che lo terrà lontano dai campi a lungo. Per lui i punti a referto sono 26, ai Wizards non bastano i 25 di John Wall.

Milwaukee deve dire grazie a Mayo, i suoi 20 punti permettono infatti ai Bukcs di imporsi sui Pistons per 101-86, Jennings è il miglior marcatore di Detroit con 16 centri.

Prosegue il buon momento degli Hornets, nono successo nelle ultime undici gare per Charlotte. Questa volta a farne le spese sono i Knicks, sempre più in crisi, che si arrendono per 76-71, nonostante i 25 punti di Tim Hardaway Jr.