Daniel Hackett a Sport Mediaset XXL: "Sogno l'Nba"

Dopo la "grazia" di Petrucci, Daniel Hackett torna protagonista anche in campionato con Milano. Ma nei sogni del play dell'EA7 c'è sempre l'Nba: "E' il posto dove vorrei essere - ha spiegato in un'intervista a Sport Mediaset XXL -. Non so se avrò mai una chance, ma mi auguro di avere l’opportunità di poterci andare". Poi sulla Nazionale: "Quest’estate ci sono gli Europei ed io farò di tutto per meritarmi una convocazione".