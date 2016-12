Nba: Thompson scrive la storia, 37 punti in un quarto

Klay Thompson scrive la scrive la storia dell' Nba . La guardia di Golden State realizza 37 punti nel terzo periodo della gara vinta contro Sacramento , mai nessuno come lui in un solo quarto: superati Carmelo Anthony e George Gervin, entrambi fermi a 33, grazie ad una prestazione mostruosa, le mette dentro tutte: 13/13 dal campo, con 9/9 da tre più due liberi. Nelle altre gare della notte sorride ancora Atlanta, San Antonio ok senza Belinelli.

Tutti in piedi alla Oracle Arena per applaudire l'impresa di Thompson: chiude con 52 punti, ma quel terzo quarto lo fa entrare di diritto nella storia dell'Nba. E Golden State, sempre più padrona ad Ovest, approfitta della giornata di grazia della sua guardia per schiantare Sacramento 126-101.

Ad Est invece non si ferma la corsa di Atlanta che batte pure Okc (103-93) e conquista la 15.a vittoria consecutiva.

Capitolo italiani: ancora fuori Belinelli ma i suoi Spurs stendono 99-85 i Lakers, mentre a Denver si rivede in campo Gallinari (17 minuti con 4 punti) che cade 100-99 contro Boston.

Continua il momento positivo dei Knicks che superano 113-106 Orlando e infilano il terzo successo di fila, mentre cade a sorpresa Dallas sul suo parquet sconfitta 102-98 da Chicago.

I 25 punti di LeBron James trascinano Cleveland al quinto sorriso consecutivo, 129-90 contro Charlotte, e rialza la testa pure la sua ex squadra, Miami, che batte Indiana 89-87. E' il solito Harden (33 punti e 10 assist) a spingere Houston al successo sul campo dei Suns (113-111) così come il solito Davis (21 punti e 12 rimbalzi) regala a New Orleans il successo a Minnesota (92-84). Chiude il programma la vittoria di Toronto, 91-86 con Phila.