Eurolega, Top 16: troppo Fenerbahce, Milano ko

Doveva essere una serata di festa per i 79 anni di storia ma l'EA7 cade 82-71 al Forum contro il Fenerbahce nella quarta giornata del gruppo F delle Top 16 di Eurolega. Per l'Olimpia si tratta della terza sconfitta in quattro gare nella seconda fase e il terzo stop stagionale in altrettante partite contro i turchi di Obradovic, autori di una grande prova collettiva in cui spiccano i 15 punti di Vesely. All'Olimpia non sono bastati i 24 di Brooks.