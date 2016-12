Nba: continua la marcia di Golden State e Atlanta

Non si ferma la marcia di Golden State e Atlanta . Nella notte Nba i Warriors, padroni ad Ovest, battono pure Houston e conquistano l'undicesima vittoria nella ultime 14 uscite. Ad Est invece continua il dominio degli Hawks che stendono Indiana e acciuffano il successo consecutivo numero quattordici. Bene anche Oklahoma che supera al supplementare Washington grazie ad una penetrazione di Westbrook a meno di un secondo dalla sirena.

Sono ancora loro, gli Splash Brothers, a trascinare al successo Golden State: Thompson (27) e Curry (22) firmano 49 punti nel 126-113 rifilato dai Warriors a Houston, a cui non bastano invece i 33 targati Harden. Partita senza storia anche ad Atlanta, dove i padroni di casa si impongono 110-91 su Indiana grazie ad un super Teague: 17 punti e 11 assist. E' invece il solito Durant a trascinare Okc al successo sul parquet di Washington, 105-103 al primo supplementare: 34 i punti di KD, anche se il canestro più importante lo infila a 8 decimi dalla sirena Westbrook.

Cade ancora Miami, sconfitta 78-76 a Charlotte, mentre si rialza subito Memphis dopo il ko con Dallas e batte 92-86 Toronto. Continua il momento positivo proprio dei Mavericks che vincono 98-75 a Minnesota, e quello negativo di Portland, ko 118-113 a Phoenix. Secondo successo consecutivo per i Knicks, 91-88 con Phila, niente da fare invece per i Lakers, battuti 98-80 dai Pelicans dello scatenato Davis (29). I 26 punti, con 9 assist e 7 rimbalzi, di LeBron James trascinano Cleveland 106-92 contro Utah, mentre Detroit continua la risalita verso un pass per la post-season battendo 128-118 Orlando. Chiude il programma il successo esterno di Brooklyn, 103-100 a Sacramento.