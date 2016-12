Olimpia Milano: maglie speciali per i 79 anni

Giovedì sera l'Olimpia Milano festeggia i 79 anni della sua storia, compiuti lo scorso 9 gennaio, e per l'occasione indosserà delle maglie speciali nella sfida contro il Fenerbahce, valida per la quarta giornata delle Top 16 di Eurolega. Una canotta particolare, bianca con i bordi rossi e senza sponsor sul petto, ma con la scritta "Olimpia" in evidenza sotto al numero. Una divisa unica per un'occasione speciale, la nascita del club, datata 1936. Contro il Fenerbahce l'EA7 Emporio Armani cercherà la seconda vittoria in fila nelle Top 16 dopo il successo sul campo di Malaga, il primo nella seconda fase dopo i ko con Nizhny e Olympiacos. Sarà il quinto confronto tra le due squadre nel giro di un anno: nella passata stagione la squadra di Banchi vinse sia a Milano, sia a Istanbul, mentre nella prima fase di quest'anno sono stati i turchi di Obradovic ad imporsi sia in casa, sia a Desio.