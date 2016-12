Nba: basta D-League, Datome torna a Detroit

Una sola presenza in stagione: per questo motivo Datome aveva scelto, di comune accordo con Detroit, di scendere in D-League e disputare lo Showcase con i Grand Rapids Drive, squadra affiliata ai Pistons. Dopo due buone prestazioni Gigi si scioglie nella finale del mini torneo, persa 105-99 con Bakersfield: per lui 8 punti e 8 rimbalzi in 22 minuti di gioco. Ad ogni modo Datome ha avuto la possibilità di riassaporare il parquet e il ritmo partita: far cambiare idea a Stan Van Gundy però non sarà facile, specialmente adesso che Detroit sembra aver trovato il giusto equilibrio (11 vittorie nelle ultime 14 partite) ed è tornata in corsa per un posto nella postseason.