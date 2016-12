Basket, riecco Hackett: "Sono migliorato come uomo"

"Questi ultimi mesi sono stati un periodo particolare della mia carriera che ho cercato di utilizzare per migliorare come uomo". La voce di Daniel Hackett torna squillante dopo il silenzio forzato a causa dell'inibizione per la "fuga" dal ritiro azzurro. La grazia del presidente Petrucci ha accorciato la squalifica e il play di Milano tornerà in campo il 25 gennaio: "Non sono arrabbiato con nessuno e spero di tornare in Nazionale".