Nba: valanga OKC, colpo Pelicans

Il sontuoso primo tempo dei Thunder annichilisce i Magic. Oltre a Durant, vanno in doppia cifra anche Westbrook (17 punti), Ibaka e Waiters (16 a testa), Jackson (13), Perkins (11) e Roberson (10). A Orlando servono a poco in 23 punti di Oladipo e i 19 di Payton. Vincono senza troppi problemi anche gli Spurs, che si affidano alla loro difesa per stritolare i Jazz. Utah tira con il 32% dal campo e chiude un disastroso primo tempo con solo 27 punti a referto. Kawhi Leonard realizza 12 punti, Tim Duncan contribuisce con 11. Il problema all'inguine ha costretto Belinelli a saltare anche la gara con i Jazz. Tyreke Evans, miglior realizzatore dell'incontro con 26 punti, è il grande protagonista della vittoria dei Pelicans sui Raptors: la guardia realizza la giocata decisiva realizzando a 1"6 dalla sirena il lay-up che regala la vittoria a New Orleans.