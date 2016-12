Nba: LeBron piega i Lakers, Houston batte Oklahoma

Il grande protagonista della notte Nba è LeBron James. I Cavaliers, dopo 6 sconfitte consecutive, tornano al successo battendo 109-102 i Lakers. Sono in tutto 36 i punti del 'Prescelto'’ mentre dall'altra parte Kobe Bryant ne mette 19 con 17 assist (suo record in carriera). James Harden trascina gli Houston Rockets al successo (112-101) contro Oklahoma. Il 'Barba' chiude la sua gara in doppia doppia con 31 punti e 10 assist.