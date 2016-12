Nba: Belinelli, un italiano alla Casa Bianca

I San Antonio Spurs di Marco Belinelli, campioni Nba 2013-2014, sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. "Sono un tifoso di Chicago ma è difficile non amare gli Spurs. Prima di tutto sono vecchi... E' bello vedere che uomini in età avanzata possono trionfare in uno sport per giovani" ha scherzato Obama. Poi i complimenti all'azzurro: "Marco Belinelli, ai Bulls sentiamo la tua mancanza".