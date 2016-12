Basket, Serie A: Cantù ko, Avellino alle Final Eight

Cantù perde 60-70 in casa contro Roma ed è fuori dalle Final Eight di Coppa Italia : l' Acqua Vitasnella cede l'ultimo posto disponibile ad Avellino , battuta in serata da Varese (67-91) . Questo il verdetto più atteso della 15esima giornata di Serie A, ultima di andata. Fa rumore anche la seconda sconfitta consecutiva di Venezia , battuta 67-54 da Capo d'Orlando. Trento cade a Bologna (88-78), Caserta batte Pesaro 80-73 e brinda al primo successo stagionale.

Già certa della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, la Sidigas Avellino entra in campo probabilmente deconcentrata e subisce una durissima lezione da Varese: la Openjobmetis di Pozzecco vince 91-67 e dà un calcio alla crisi tornando al successo dopo tre ko consecutivi. Il top scorer è Rautins (21), nella Sidigas si salva solo Banks (18).

Complice un primo tempo disastroso al tiro (con soli 18 punti a referto) Venezia perde 67-54 a Capo d’Orlando e incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella in casa all’overtime contro Sassari. La squadra di Recalcati viene surclassata dall’Upea di coach Griccioli (22 punti di Freeman) e fallisce il momentaneo aggancio alla capolista Milano impegnata domani sera a Pistoia.

Il verdetto più atteso del giro di boa del campionato arriva dal Pianella di Cantù dove l’Acqua Vitasnella perde 70-60 contro Roma ed è fuori dalle Final Eight di Coppa Italia. In un match altalenante, l’Acea piazza il break decisivo nel quarto periodo grazie soprattutto ai canestri di Gibson (19) e Jones (14).

Torna al successo la Granarolo Bologna che batte Trento 88-78 con 30 punti di Hazell e 24 di Ray. Prima soddisfazione stagionale per la Pasta Reggia Caserta che si aggiudica il delicatissimo match salvezza contro Pesaro: la squadra di Esposito fa festa con i 19 di Capin, i 16 di Vitali e i 13 di Antonutti mentre alla Consultinvest di Dell’Agnello non bastano i 21 di un Ross che predica nel deserto.