Basket, Serie A: Sassari mette la quinta, colpo Reggiana

Sorridono Sassari e Reggio Emilia nei due anticipi della 15.a giornata di Serie A. Al PalaSerradimigni la Dinamo supera Cremona 88-82 e, nonostante le opache prestazioni in Europa, conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato. I sardi raggiungono così momentaneamente al secondo posto in classifica Venezia: insieme a loro c’è la Grissin Bon, che nell'altro incontro di giornata si impone 79-56 sul parquet della diretta concorrente Brindisi.

In Sardegna è Cremona a tenere la testa avanti per tutto il primo quarto, toccando anche il +8 (9-17) ma cala col passare dei minuti. Il trascinatore di Sassari si chiama Jerome Dyson, Mvp con 30 punti, 2 rimbalzi e 8 assist: la Dinamo mette la freccia e a cavallo dell'intervallo lungo scappa sino al +12 (62-50). Partita finita? Assolutamente no, perché la Vanoli guidata da Bell (22) impatta sul 75-75 e poi torna sopra (78-80). Ai sardi serve un super parziale di chiusura (10-2) per portare a casa i due punti. Partita completamente diversa invece a Brindisi, dove il primo quarto è shock per i padroni di casa: 9-28, corretto poi in 20-43 all'intervallo. Serata nera per i pugliesi, tutto facile invece per Reggio: Silins Ojars top scorer con 18 punti.