Nba: Bryant lancia i Lakers, Cavs al tappeto

Momento sempre più nero per i New York Knicks che, senza Carmelo Anthony e Andrea Bargnani, infortunati, perdono l'11esima gara di fila al Madison Square Garden 95-82 contro i Milwaukee Bucks allenati dall'ex Jason Kidd.

Non se la passano bene nemmeno i Cleveland Cavaliers che, privi di LeBron James, vengono travolti 109-90 sul parquet di casa dai Dallas Mavericks di Monta Ellis, autore di 20 punti. Ai Cavs di coach Blatt non è bastato un Kevin Love da 30 punti e 10 rimbalzi, troppo solo però. Il giro a Ovest coincide con la prima crisi della stagione dei Toronto Raptors che perdono 125-109 sul campo dei Phoenix Suns e incappano nella terza sconfitta di fila, cosa che non accadeva da più di un anno. Suns guidati da Bledsoe, autore di 20 punti. Infine c'è il successo dei Miami Heat che battono 88-84 i Brooklyn Nets con 26 punti di Chris Bosh.