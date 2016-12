Nba: calvario Bargnani, nuovo infortunio

Il calvario di Andrea Bargnani sembra non avere fine. Il cestista romano dei New York Kicks, appena tornato dopo il lungo stop per infortunio, si è di nuovo fatto male al polpaccio che non gli ha dato tregua negli ultimi mesi. Il nuovo ko è arrivato nella gara persa contro i Pistons di Gigi Datome. Bargnani, partito dalla panchina, è stato costretto a lasciare il campo meno di due minuti dopo il suo ingresso in campo.