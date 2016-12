Nba: Curry piega Toronto, Rondo ne fa 29 ai Celtics

Undici le gare Nba giocate nella notte. Golden State batte Toronto 126-105 nella sfida tra le due regine di Conference: una vittoria firmata dai 32 punti di Steph Curry . Gli Hawks piegano i Jazz (92-98) e si prendono il primo posto a est. Serata speciale per Rajon Rondo , alla prima da avversario sul parquet di Boston. Il play non fa sconti agli ex compagni e trascina i Mavericks al successo (101-119) realizzando 29 punti, suo massimo stagionale.

Cleveland, senza l'infortunato LeBron James, batte Charlotte 91-87 e interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive. Love è il miglior realizzatore dei Cavs con 27 punti, Irving ne aggiunge 23. Dopo i 44 punti messi a segno contro i Suns, Kevin Durant ne rifila 34 ai Wizards e firma la vittoria (109-102) che consente a Oklahoma City di pareggiare per la prima volta in stagione il bilancio vittorie/sconfitte (17-17). I Grizzlies si impongono 109-106 sui Lakers. Il top scorer di Memphis è Conley con 19 punti, Bryant ne mette a referto 15 ma stampa sul ferro la tripla che avrebbe portato la gara al supplementare.



Tonfo dei Rockets in casa dei Pelicans. New Orleans approfitta del minutaggio limitato concesso al duo Harden-Howard (23 punti in due) e vince 111-83 con 22 punti di Anderson. Completano il quadro di giornata le vittorie di Brooklyn contro Orlando (98-100), Detroit contro New York Knicks (81-97), Indiana contro Milwaukee (91-94) e Phoenix contro Philadelphia (112-96).