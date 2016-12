Basket, Top 16 di Eurolega: tracollo Milano, Novgorod fa festa

Inizia nel peggiore dei modi l'avventura di Milano nelle Top 16 di Eurolega . Al Forum di Assago l'Olimpia viene spazzata via col punteggio di 79-59 dal Nizhny Novgorod che ha eliminato Sassari nella prima fase. Avanti di 4 all’intervallo lungo (35-31), i ragazzi di Banchi crollano letteralmente nel terzo e quarto parziale regalando così il successo alla formazione russa. Mattatori del match sono gli americani Rochestie e Thompkins con 19 punti.

Milano parte malissimo subendo a freddo un pesante 0-6. Col passare dei minuti l'EA7, grazie soprattutto ai canestri di MarShon Brooks (unico in doppia cifra per l'Olimpia con 18 punti), si sveglia arrivando a metà del secondo quarto al massimo vantaggio di +9. Il ritorno in campo dopo l'intervallo è però devastante: il Nizhny mette a segno un 28-9 nel terzo quarto che chiude virtualmente l'incontro. I russi incrementano il gap anche nell'ultimo parziale (20-15). Il Novgorod espugna così il Forum, Milano cercherà il riscatto giovedì prossimo sul difficile campo dell'Olympiacos nella seconda giornata del Gruppo F di Eurolega.