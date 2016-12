Nba: volano i Bulls, colpo esterno dei Kings

Due le gare giocate in Nba. Fari puntati sullo United Center dove i Chicago Bulls battono 106-101 Denver, sempre senza Gallinari. I Bulls faticano nel primo tempo, anche per un Derrick Rose molto falloso al tiro: l'Mvp 2011 si scalda però nel quarto periodo dove segna 13 dei suoi 17 punti finali e infila i canestri decisivi. Chicago ha anche 26 punti da Butler e 17 con 9 stoppate di Pau Gasol; ai Nuggets non bastano i 18 con 19 rimbalzi di Faried.