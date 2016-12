Eurolega: Milano, Banchi "Contro Novgorod sarà decisivo l'impatto"

Primo appuntamento con le Top 16 di Eurolega per Milano, che venerdì sera al Forum riceve il Novgorod. "Il Nizhny ha centrato la qualificazione alle Top 16 da esordiente in Eurolega. Non dovremo trascurare alcun dettaglio ed essere preparati ad affrontare una gara difficile sia dal punto di vista emotivo, nell'impatto, che tecnico - avverte coach Banchi - Hanno un'organizzazione difensiva di primissimo livello e un organico molto completo".