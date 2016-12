Nba, rientro amaro per Bargnani

A quasi un anno di distanza dalla sua ultima apparizione, Andrea Bargnani ha fatto il suo ritorno in campo nella giornata che chiudeva il 2014 dell' Nba . Un rientro non fortunato per il Mago, visto che i suoi New York Knicks sono stati sconfitti per 99-78 a Los Angeles dai Clippers, nono stop di fila per la franchigia della Grande Mela. Bargnani, comunque, è stato autore di una discreta prova suggellata da 9 punti nei quasi 20' giocati.

Per quanto riguarda gli altri risultati della notte, bel successo dei Boston Celtics, capaci di imporsi per 106-84 contor i Sacramento Kings. Cadono i Miami Heat, battuti 106-95 dai Pacers, così come i Cavaliers ancora privi di LeBron James: 96-80 per i Bucks. I Rockets travolgono Charlotte per 102-83. Due gare, infine, si concludono all'overtime: i Thunder superano i Suns 137-134, mentre gli Spurs hanno la meglio per 95-93 sui Pelicans: per Marco Belinelli 10 punti in quasi 24'.