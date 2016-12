Sassari espugna il Forum

Sassari espugna Milano con una grande prestazione e batte un colpo nella serie di semifinale scudetto. Gli uomini di Meo Sacchetti vincono 90-83 (D. Diener, C. Green 20; Gentile 21) al Forum di Assago e si portano sull'1-1 dopo la sconfitta di Gara 1: gioco da 3 e ritmi vertiginosi stendono un'Olimpia che disputa un ottimo primo tempo e poi si scioglie come neve al sole. Tra due giorni la sfida si sposta, per due gare consecutive, in Sardegna.