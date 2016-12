Nba: finalmente Bargnani, rientra a Capodanno

Andrea Bargnani è pronto per tornare in campo. Il Mago debutterà in stagione con ogni probabilità questa notte allo Staples Center nella sfida tra i suoi New York Knicks e i Los Angeles Clippers: l'esordio a capodanno per l'azzurro che spera di mettersi alle spalle un 2014 costellato di tanti infortuni e molte critiche. "Farò tutto quello che vorrà il coach, ma sarò in campo per cercare di aiutare la squadra", ha detto Andrea dopo il primo allenamento completo col gruppo da inizio ottobre. Poi ha aggiunto: "Il polpaccio non è al 100%, ma sta abbastanza bene per permettermi di giocare. Ci è voluto davvero tanto tempo per arrivare a questo punto, per riuscire ad allenarmi, nono sono al massimo ma sto abbastanza bene per essere attivo. Sarà il coach a decidere se utilizzarmi o no, ma non vedo l'ora di tornare in campo".