Nba: Washington doma Houston, Miami ko

Sei le gare Nba giocate nella notte. Blitz dei Wizards a Houston: Washington vince 104-103 sul parquet dei Rockets. Ancora un ko casalingo per Miami, battuta 101-102 da Orlando: non bastano i 25 punti di Wade. Butler (27 punti) trascina Chicago al successo in casa dei Pacers (90-92), Griffin ne mette a referto 24 nella vittoria dei Clippers sui Jazz (101-97). Vincono anche i Bucks (104-94 contro gli Hornets) e i Nets (107-99 contro i Kings).

Vittoria pesante quella dei Wizards a Houston. Washington arriva anche sul +18 ma nel finale rischia di buttare via una vittoria che sembrava scontata: è soprattutto un grande Bradley Beal (33 punti) a impedire che i Rockets (Harden top scorer con 33) completino la loro rimonta. Paul Pierce contribuisce alla vittoria dei Wizards con 21 punti. L'AmericanAirlines Arena continua a essere stregata per Miami, che contro Orlando perde la 12.a gara casalinga su 18 fin qui disputate. I Magic passano 102-101 con 26 punti di Vucevic e 22 di Oladipo. Anche i Bulls, come i Wizards, dominano per tre quarti di gara in casa dei Pacers, ma si fanno rimontare nell'ultimo quarto: Indiana (Copeland top scorer con 17) però si sgonfia sul più bello, Chicago si aggrappa ancora una volta a Butler (27) e infila la settima vittoria consecutiva (miglior striscia stagionale). Griffin e Paul (20 punti e 8 assist) firmano il successo dei Clippers sui Jazz.