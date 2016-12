Nba: tonfo Cavs, Dallas suona la carica

Alla Quicken Loans Arena, contro i Pistons del post Josh Smith i Cavs alla fine del primo quarto sono in controllo 28-17, ma qualcosa s'inceppa nel meccanismo della squadra di Blatt: le cose vanno male nel secondo periodo, con Jennings che comincia a carburare segnano le due triple del sorpasso Pistons. Alla sirena conclusiva ci sono punti 25 per l'ex Virtus Roma, con Detroit che sommerge di triple gli avversari (saranno 17 con il 54% al tiro) e porta a casa la vittoria per 103-80. E poi c'è il capitolo LeBron: il Re infila 17 punti con 10 rimbalzi, ma forza tante conclusioni con 7 palle perse. Un campanello d'allarme per il futuro o semplicemente una serata storta?



Chi sembra essere sulla strada giusta per costruire qualcosa di buono è Dallas: all'American Airlines Center, con Chandler ai box, i Mavericks cancellano i centimetri in meno sotto canestro e superano 112-107 i Thunder grazie ai 30 punti di Nowitzki ed ai 26 di Parsons. A innescarli ci pensa Rajon Rondo: 15 punti con 7 assist e appena due palle perse per l'ex Celtics. Con Durant sempre in borghese, Okc si affida ad Ibaka (26 punti per il centro congolese) ma non basta ad evitare la 17esima sconfitta stagionale. Rimaniamo nella Western Conference, dove i San Antonio Spurs portano a casa la sfida contro i Rockets vincendo 110-106: panchina cortissima per Houston, alla quale non bastano i 25 punti di Corey Brewer. Gli Spurs invece, nonostante l'assenza di Tony Parker, sfruttano l'exploit di Corey Joseph (14 punti da titolare) e la buona serata al tiro di Danny Green (24 punti) per superare gli avversari. Per Marco Belinelli ci sono 8 punti, ma con 11 tentativi dal campo. Gli altri risultati della notte Nba: Portland Trail Blazers-New York Knicks 101-79 Denver Nuggets-Toronto Raptors 102-116 Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 107-116