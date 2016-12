Iggy Azalea, regalone di Natale per Young

Iggy Azalea non ha badato a spese per il regalo di Natale del "suo" Nick Young. La 24enne bionda rapper australiana, che da qualche anno fa coppia con il giocatore dei Los Angeles Lakers, cugino della star dell'hip hop Kendrick Lamar, ha fatto trovare al fidanzato una Chevrolet Impala del 1962, una macchina di assoluto culto dal valore di 100mila dollari, ideale per scorazzare lungo la West Coast.

Sul cofano della Chevrolet, blu elettrico, c'era un grosso fiocco rosso e un biglietto con scritto "Un regalo per Swaggy P (soprannome di Young, ndr) da parte di Iggy". Ora si attende la replica di Nick per la bella Iggy che nel 2014 ha trovato grande notorietà con il singolo "Fancy".