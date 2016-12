Basket, Serie A: Sassari rialza la testa, Reggio la perde

Sassari rialza la testa. La Dinamo batte Reggio Emilia 87-74 nel posticipo dell'11.a giornata di Serie A e torna a vincere in campionato dopo i tre ko consecutivi contro Capo d'Orlando, Milano e Trento. A guidare la riscossa dei sardi è Jerome Dyson, autore di 25 punti, mentre a Reggio non bastano i 17 di Taylor. In classifica Sassari sale a 14 punti e aggancia Brindisi e Trento al quarto posto, la Grissin Bon resta inchiodata a quota 16.

Reggio fallisce così l'aggancio al primo posto occupato da Milano e Venezia. La squadra di Sacchetti è sempre stata avanti nel punteggio, volando anche sul +14 alla fine del primo quarto. Gli ospiti sono tornati in partita grazie a un parziale di 15-3 in avvio di secondo quarto, ma la Dinamo ha ripreso subito in mano le redini dell'incontro, arrivando all'intervallo sul +9 (48-39). Dopo un terzo quarto in cui entrambe le squadre hanno sparacchiato (11-12 il parziale), Reggio si è rifatta sotto nell'ultimo quarto con un altro mini-parziale di 7-0, arrivando di nuovo a -1 (66-65), ma non è riuscita a completare la sua rimonta. Per Sassari, oltre ai 25 punti di Dyson, ci sono i 19 di Logan e i 18 di Lawal. Per Reggio 11 punti a testa di Silins e Drake Diener (ex applauditissimo) e 10 di Polonara.