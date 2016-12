Basket, Serie A: Cremona domina a Bologna

Nell'anticipo dell'undicesima giornata della Serie A di basket, Cremona domina alla Unipol Arena e sconfigge 83-70 Bologna . Gara mai in discussione e Vanoli sempre avanti, gli ospiti si dimostrano nettamente superiori e conquistano la sesta vittoria stagionale: un altro passettino verso le Final Eight di Coppa Italia per la squadra di Pancotto, che aggancia Trento, Sassari e Brindisi al quarto posto a 12 punti.

Alla Unipol Arena il mattatore di serata è il solito Kenny Hayes, che mette a referto 20 punti in 33 minuti con il 90 % di realizzazione da due e trascina la Vanoli ad un successo importante dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Pesaro.

Da segnalare nelle file degli ospiti anche le prove di Cameron Clark (17 punti e 7 rimbalzi) e soprattutto di Luca Vitali: l'ex play di Milano sembra ormai aver trovato la sua dimensione a Cremona e anche a Bologna dispensa ben 7 assist per i compagni, oltre a 16 punti con il 50 % da tre. Difficile chiedere di più ad una Granarolo dalle rotazioni troppo corte per impensierire Cremona: dopo una settimana tribolata da tanti infortuni e con Imbrò a mezzo servizio (solo 2 minuti per lui), Valli prova ad affidarsi ad Allan Ray che lo ripaga con 22 punti. Non basta, Cremona passa a Bologna e prosegue la sua stagione da playoff.