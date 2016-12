Eurolega, Top 16: Milano nel girone di Cska Mosca e Olympiacos

Milano ha chiuso il suo girone, di per sé complicatissimo, in quarta posizione con un record onorevole (5-5). Adesso per puntare ai playoff bisognerà passare da sfide complesse e affascinanti. Il Cska è l'unica squadra imbattuta fin qui in Eurolega. L'Olympiacos evoca buoni ricordi: lo scorso anno, proprio nelle Top 16, Milano ci vinse due volte: di 30 al Forum e di 2 al Pireo. Le turche Fenerbahce ed Efes partono in seconda fila. La formazione di Obradovic ha già battuto due volte l'Armani in regular season. Con l'Efes, invece Milano ha un record di perfetta parità nella scorsa Eurolega (2 vittorie a Milano e 2 ko a Istanbul), anche se quest'anno la squadra con Ivkovic appare più solida. L'Olimpia, in una ipotetica griglia di partenza, scatta dalla quinta posizione. Dietro ci sono il Laboral Kutxa Vitoria (che ha esonerato Crespi qualche settimana fa), l'Unicaja Malaga e il Nizhny Novgorod (che ha battuto due volte Sassari). Un girone tosto ma non impossibile.

IL GIRONE DI MILANO

Cska Mosca

Olympiacos

Efes Istanbul

Fenerbahce

Olimpia Milano

Laboral Kutxa Vitoria

Unicaja Malaga

Nizhny Novgorod