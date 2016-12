Nba, ufficiale: Boston cede Rondo a Dallas

Affare fatto: Rajon Rondo è un giocatore dei Dallas Mavericks . Nella notte il play di Louisville è stato ceduto da Boston in una trade che porta in Texas anche il rookie Dwight Powell e regala ai Celtics Brandan Wright, Jae Crowder, Jameer Nelson, la prima scelta al Draft 2015 e una futura seconda scelta. Tutti contenti, almeno all'apparenza: Dallas che mette l'ultimo tassello per una squadra da titolo e Boston, che invece pensa al futuro. Rondo sarebbe stato unrestricted free agent la prossima estate, i Celtics hanno preferito sbarazzarsi subito dei 13 milioni di dollari dell'ultimo anno di contratto.

Ci hanno provato anche Houston e Lakers, ma la proposta più allettante per il gm Danny Ainge è sempre stata quella dei Mavs. Rondo, ultimo protagonista del titolo del 2008 rimasto a Boston, arriva in Texas a 28 anni: sembra in fase calante, ma quest'anno viaggia (in una squadra mediocre) a oltre 8 punti e 11 assist di media. Con Monta Ellis, Chandler Parsons, Dirk Nowitzki e Tyson Chandler rischia di comporre un quintetto che darà filo da torcere a tutti. Soprattutto nei playoff.