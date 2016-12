Basket, Serie A: Trento super, lezione a Sassari

Sassari cade ancora. Dopo i ko contro Capo d'Orlando e Milano, la Dinamo crolla sul parquet di Trento nel posticipo della decima giornata della regular season. L'Aquila Basket si impone 104-82 e aggancia proprio la squadra di Sacchetti (e Brindisi) al quarto posto in classifica a quota 12 punti. Gara super di Mitchell e Owens, autori di 24 punti a testa. Sassari crolla nella ripresa: non bastano i 15 punti di Dyson, i 14 di Logan e i 13 di Lawal.

I padroni di casa sfruttano uno strepitoso terzo quarto, avviato da un clamoroso parziale di 22-0, per indirizzare a loro favore la gara dopo un primo tempo molto equilibrato, chiuso con i sardi avanti di 3 (44-47). Quando Formenti mette dentro il primo canestro degli ospiti nella ripresa dopo oltre sei minuti (68-49) la partita è ormai scappata di mano alla Dinamo, che nell'ultimo quarto si ritrova anche a -28. Trento centra la sesta vittoria stagionale, per Sassari arriva il terzo ko di fila: un campanello d'allarme per la squadra di coach Sacchetti, che venerdì chiuderà la sua prima esperienza in Eurolega facendo visita allo Zalgiris Kaunas.