Nba, Jordan: "Complimenti a Bryant, mi fa divertire"

Arrivano anche i complimenti di Michael Jordan a suggellare la straordinaria notte di Kobe Bryant, che entra nella leggenda scavalcando proprio 'His Airness' al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori Nba di tutti i tempi. "Mi congratulo con Kobe per il traguardo raggiunto - le parole di MJ in un comunicato alla Associated Press -. Ovviamente è un grande giocatore, con una straordinaria etica di lavoro e una eguale passione per il basket".