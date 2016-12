Nba: Warriors favolosi contro Dallas, Denver ko senza Gallinari

Chi riuscirà a fermare i Warriors? Nella notte Nba Golden State centra la 15esima vittoria consecutiva sconfiggendo 105-98 i Mavericks (migliore attacco della Lega) con un super Stephen Curry, autore di 29 punti. A Dallas non sono bastati i 24 di Monta Ellis e i 23 del solito Dirk Nowitzki. Con Gallinari ancora ai box per una contusione al ginocchio, i Nuggets perdono 108-96 contro Houston: Howard in doppia doppia con 26 punti e 13 rimbalzi.