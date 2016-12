Basket, Serie A: Avellino stende Roma, Brindisi corsara

Vittoria strameritata quella di Avellino su Roma. Gli uomini di Vitucci conducono per tutta la gara e solo nel finale si fanno riavvicinare pericolosamente da un'Acea viva, che trova in De Zeeuw una micidiale arma da rimonta nel quarto parziale: il belga piazza 10 punti solo nell'ultimo periodo e rimette a contatto la squadra di Dalmonte, ma Harper, coadiuvato da Gaines e Banks, tiene a galla Avellino e le consente di trovare due punti pesantissimi anche in ottica Final Eight. La Sidigas stacca proprio Roma (ferma a 8 punti) e si candida per un posto in Coppa Italia, ma a cinque giornate dalla fine del girone d'andata la strada verso Desio è ancora lunga ed insidiosa.

Chi un posto a Desio dovrebbe guadagnarselo senza troppi problemi è Brindisi, che dopo il capitombolo interno contro Varese riparte trovando un importante successo al PalaCarrara. Bucchi aveva chiesto una prova di forza ai suoi uomini, e così è stato: gara più equilibrata di quanto non dica il punteggio, la Enel scappa definitivamente solo negli ultimi minuti grazie ad un sontuoso Marcus Denmon, che piazza 15 dei suoi 24 punti finali proprio nel quarto periodo (con un 3/5 letale dall'arco a schiantare la resistenza della Giorgio Tesi). Brindisi è ora quarta a 12 punti, agganciata Sassari che lunedì è impegnata nell'ostica trasferta di Trento; Pesaro resta invece penultima, ma sempre a distanza di sicurezza (+ 4) su una Caserta che domani è attesa dalla sfida in casa dei campioni d'Italia dell'Olimpia.