Eurolega: cuore Sassari, ma il Real è troppo forte

Orfano di Sergio Rodriguez, il Real parte comunque concentratissimo e balza subito sul 12-0 con le triple di Llull e Maciulis. L'avvio dei ragazzi di Sacchetti, per l'occasione senza Brooks e Sanders, è da incubo: Lawal sblocca il tabellone luminoso dopo ben 6 minuti e mezzo! A quel punto succede l'impensabile: 15-0 di parziale e primo quarto chiuso sul +4 (18-14). Nel secondo periodo le partita va a folate e sono più quelle del Real che, trascinata da KC Rivers, va all'intervallo lungo sopra 33-41.

L'inizio della ripresa sembra l'avvio di gara: gli spagnoli scappano sino al +16 (35-51) ma la Dinamo non ci sta neppure stavolta ad inchinarsi e, presa per mano dal top scorer Sosa (18), trova un parziale di 16-3 col quale riapre la partita: una botta d'orgoglio che riporta i padroni di casa ad un possesso di svantaggio alla fine del terzo quarto (51-54). Il PalaSerradimigni è una bolgia ma Sassari finisce la benzina, proprio quando si accendono Reyes (14) e Carroll (11): il parziale shock di 21-1 taglia definitivamente le gambe alla Dinamo, ma non compromette i calorosi applausi a fine partita.