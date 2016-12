Nba: uragano Harden, Thunder in ripresa

Solo due partite nella notte: partiamo dalla prima stagionale dei nuovi Cavs contro i Thunder: tutti attendevano il confronto diretto tra Durant e James, ma il Prescelto non scende sul parquet della Chesapeake Energy Arena per un fastidio al ginocchio sinistro. I riflettori allora decide di prenderseli Russell Westbrook: l’ex Ucla serve una prestazione da 26 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Cleveland che alla fine del secondo quarto tiene il fiato sospeso per Irving: il ginocchio dell’ex Duke si gira in maniera anomala, ma dopo l’intervallo passa la paura, visto che il nativo di Melbourne tiene a galla i suoi fino a 2’ dalla fine siglando 20 punti e 7 assist. Alla fine però il tabellone dice 103-94 Thunder. Ci vuole invece l’overtime per decidere la sfida tra Sacramento Kings e Houston Rockets: la squadra di Malone, con Cousins in borghese, nel quarto periodo si affida a Rudy Gay, ma l’ex Grizzlies sul 95 pari sbaglia il buzzer beater decisivo. Nei cinque minuti addizionali c’è un solo protagonista: James Harden. 10 dei 44 punti del Barba arrivano nell’overtime, che rimedia così all’assenza di Howard. Rockets quarti nella Western Conference.